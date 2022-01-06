الولايات المتحدة تندد بالإطلاق الصاروخي الأخير وتعلن تمسكها بالخيار الدبلوماسي

Photo : KBS News

أدانت الولايات المتحدة الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية، ووصفت القذيفة التي أطلقها الشمال بأنها "صاروخ باليستي".وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة يونهاب للأنباء أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، وأكد أنها تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.وقال المتحدث إن الإطلاق يمثل تهديدا للدول المجاورة للشمال وللمجتمع الدولي.لكن المتحدث أكد من جديد أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالحل الدبلوماسي تجاه بيونغ يانغ، ودعا كوريا الشمالية إلى العودة إلى الحوار. وشدد على أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان لا يزال صارما.وقالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان إنها على علم بإطلاق الصاروخ الباليستي، وأكدت أنها تتشاور عن كثب مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة.ووفقا للجيش الكوري الجنوبي، أجرت كوريا الشمالية اختبارًا لما بدا أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي صباح أمس الأربعاء.