كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تؤجل محادثات وزراء الدفاع بسبب كوفيد-19

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أفادت وكالات الأنباء اليابانية أن اجتماع وزراء الدفاع لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، الذي كان مقررا عقده في هاواي في منتصف يناير، قد تم تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" وإذاعة "إن إتش كيه" أن الدول الثلاث كانت تخطط لإجراء المحادثات في 13 يناير، لكنها قررت تأجيلها بعد إصابة وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" بالفيروس يوم الأحد الماضي والانتشار السريع للسلالة المتحورة "أوميكرون" في الولايات المتحدة.وكان من المقرر أن يجتمع الوزراء الثلاثة في أول اجتماع وجها لوجه لهم منذ حوالي عامين، حيث انعقد الاجتماع الشخصي الأخير لوزراء الدفاع في نوفمبر 2019.ووفقا للتقارير، ناقشت الدول الثلاث إمكانية عقد الاجتماع عبر الإنترنت، لكنها قررت تأجيل الحدث.