الحكومة توقع صفقة لشراء 400 ألفا من أقراص علاج فايزر المضاد لكورونا

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قالت الحكومة أمس الأربعاء إنها وقعت صفقة إضافية لشراء 400 ألفا من أقراص علاج "فايزر" الجديد المضاد لكوفيد-19.وقالت السلطات الصحية إن الحكومة أمنت بذلك الاتفاق الأخير ما يكفي لعلاج أكثر من مليون شخص.وقد وقعت الحكومة صفقات لشراء 762 ألف قرص من دواء "باكسلوفيد" الذي يؤخذ عن طريق الفم من شركة "فايزر"، و242 ألف قرص من دواء "مولنوبيرافير" لشركة "ميرك".وقالت السلطات إن الشحنة الأولى من دواء "فايزر" ستصل إلى البلاد في منتصف يناير، مضيفة أنه يتم حاليا الانتهاء من حجم الشحنة والجدول الزمني من خلال مناقشات مع شركة الأدوية.وتخطط الحكومة للإعلان عن تفاصيل الشحنة وكيفية استخدام الدواء في الأسبوع المقبل.