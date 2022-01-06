المرشحة الرئاسية لحزب العدالة تتعهد بتقديم أسبوع عمل مدته أربعة أيام

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تعهدت المرشحة الرئاسي لحزب العدالة المعارض الصغير "شيم سانغ جونغ" ببذل الجهود لجعل مدة أسبوع العمل أربعة أيام، دون خفض الأجور.جاء ذلك في مقابلة للمرشحة الرئاسية على قناة "كي بي إس" أمس الأربعاء، حيث كشفت عن تعهداتها الانتخابية وأفكارها حول القضايا الرئيسية.وقالت "شيم" إن الأمة يمكنها وضع نظام أسبوع العمل لمدة 4 أيام دون تخفيض الأجور، نقلا عن تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري الذي تديره الدولة.ونقلت عن التقرير أن ذلك النظام سيؤدي إلى زيادة إنتاجية الفرد بمقدار مرة ونصف.كما تعهدت المرشحة بالإصلاح الشامل لنظام المعاشات الوطني إلى جانب معاشات الموظفين العموميين وقدامى المحاربين.وفيما يتعلق بنظام تصريح اللقاح الذي فرضت الحكومة العمل به، انتقدت "شيم" التطبيق الإلزامي له وشددت على أنه يجب على الحكومة أن تضمن أنها ستتحمل المسؤولية الكاملة عن الآثار الجانبية للقاح.وأيدت قرار المحكمة الإدارية الصادر مؤخرًا بتعليق تطبيق الحكومة لنظام تصريح اللقاح في المراكز التعليمية الخاصة.