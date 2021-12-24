40 تريليون وون من الدعم إلى أصحاب المشروعات الصغيرة

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صرح "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء، وزير المالية والاستراتيجية الكوري بأن الحكومة ستقدم حوالي 40 تريليون وون أو ما يعادل حوالي 33 مليارا و400 مليون دولار من الدعم إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.جاء ذلك في الاجتماع الـ52 لمركز التعامل مع الطوارئ الاقتصادية الذي عُقِدَ اليوم من أجل مناقشة سبل استقرار معيشة الشعب بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة وغيرها.وقال هونغ إن الحكومة ستقوم في أسرع وقت ممكن بتنفيذ الإجراءات الرئيسية الخاصة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والتي يبلغ حجمها 6 تريليونات و500 مليار وون أو ما يعادل حوالي 5 مليارات و420 مليون دولار قبل العيد الوطني، بينما ستنفذ معظم برامج دفع التعويضات عن الخسائر قبل حلول إجازة العيد.كما ذكر أن الحكومة ستقدم دعما ماليا يبلغ حجمه حوالي 40 تريليون وون، وستعمل على تقديم الدعم لشراء المنتجات المتعلقة بالعيد في حدود 10 ملايين وون أو حوالي 8 آلاف و400 دولار للتجار في الأسواق التقليدية".علاوة على ذلك شرح أن الحكومة ستقدم مبالغ استرداد القيمة المضافة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل مبكر قبل بدء الإجازة.يشار إلى أن الـ 40 تريليون وون من الدعم الجديد منفصلة عن الـ 35 تريليونا و800 مليار ون المخصصة لدعم القروض منخفضة الفائدة والخاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة.قال نائب رئيس الوزراء إن الحكومة ستطرح حوالي 204 آلاف طن من المنتجات الرئيسية الخاصة لقضاء العيد قبل حلول العطلة بحوالي 3 أسابيع.