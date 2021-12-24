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اُفتتح أكبر معارض الإلكترونيات الاستهلاكية في العالم "CES" في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة.بالرغم من أن معرض العام الماضي كان قد نُظِّم عبر شبكة الإنترنت إلا أن معرض هذا العام نُظم في الواقع وعبر الإنترنت بمشاركة حوالي 2200 شركة من 159 دولةً في العالم.وكان من أكثر المنتجات لفتا للانتباه المنتجات ذات الصلة بجائحة كورونا، بما في ذلك مختلف أنواع المنتجات المتعلقة بالرعاية الصحية، والكمامات ذات نظم التهوية، أو تلك التي تمنع دخول الفيروسات.واختارت جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) التي تستضيف المعرض الجيلَ الخامس من الاتصالات المتنقلة، والذكاء الصناعي، والميتافيرس من الواقع الافتراضي، وتقنية الفضاء، وصناعة قابلية التنقل كأهم المجالات الجديرة بالملاحظة.كما تم أيضا في المعرض استعراض بعض المنتجات التي تجمع بين الرموز غير القابلة للاستبدال والتقنية الصديقة للبيئة.تجدر الإشارة إلى أن حوالي 500 شركة كورية ذات صلة شاركت في معرض هذا العام لتسجل رقما قياسيًّا لها في التاريخ بحيث أصبحت كوريا الجنوبية بذلك ثاني أكبر الدول من حيث حجم المشاركة بعد الولايات المتحدة بحوالي ألف شركة.وقدمت الشركات الكورية عددا من المنتجات الجديدة والتقنيات المستقبلية في مختلف المجالات بما في ذلك صناعة الإلكترونيات، وتقنية المعلومات، والواقع الافتراضي.