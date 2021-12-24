هيئة الأركان المشتركة تحلل صاروخا كوريا شماليا

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فيما يتعلق بصاروخ أطلقته كوريا الشمالية بالأمس، صرَّحت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية بأنها تقوم بتحليل مواصفاته ومستواه بدقة.قال "كيم جون لاك" مدير الإعلام في الهيئة في تقريرٍ له اليوم إن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تقوم بتحليل مواصفات وخصائص الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية أمس بدقة. وأضاف أنه اُكتشف بمختلف أنواع الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية حتى يخضع للتعامل معه، مؤكدا على مواصلة تعزيز قدرات القوات الكورية الجنوبية على التعامل باستمرار.يشار إلى أن النظام الكوري الشمالي أوضح اليوم بواسطة صحيفة "رودونغ" اليومية التابعة له أن الصاروخ فائق السرعة أصاب هدفا محددًا على بعد 700 كيلومتر دون أخطاء. وذكر أن قيادة حزب العمل أعربت عن الرضا الكبير تجاه نتيجة اختبار إطلاق الصاروخ، وقدمت تبريكاتٍ حارة إلى قسم العلوم والبحوث الدفاعية ذي الصلة.إلا أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية تُقَيِّم مدى طيران الصاروخ وارتفاعه بشكل مختلف عن التقديرات الكورية الشمالية الذاتية.وترى أنها قادرة على تقييم مستوى الإطلاق بعد تحليل مواصفاته بدقة.