نائب وزير الخارجية الكوري يستمع إلى محادثات الملف النووي الإيراني

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التقى "تشيه جونغ كون" النائبُ الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي بعدد من كبار المفاوضين في المحادثات حول الملف النووي الإيراني للاستماع إلى اتجاهات المباحثات.قالت وزارة الخارجية الكورية إن نائب الوزير التقى أول أمس في فينا بالمبعوث الأمريكي الخاص بالملف "روبرت مالي"، ونائبِ الأمين العام في هيئة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي والذي يشرف على تنسيق مواقف المبعوث الإيراني، وجميعِ كبار المفاوضين الآخرين. ثم التقى بكبار المفاوضين من الجانب الفرنسي والألماني والبريطاني.وذكرت الوزارة الكورية أنه استمع إلى اتجاهات المباحثات من قبل كبار المفاوضين بحيث تَوافق معهم على وصول الملف إلى موقف حاسم. كما أنه أكد من جديد على قيامه بدورٍ متاح لمُضِيِّها قدما نحو الأمام، وطَلَبَ من أطراف المباحثات بذل الجهود لإحراز نتائج إيجابية.ردا على ذلك رحَّب كبار المفاوضين بالزيارة التي يقوم بها نائب الوزير إلى فينا، وثمَّنوا رغبة الحكومة الكورية الجنوبية للمساهمة في القضية، واتفقوا على استمرار التواصل الوثيق مع الجانب الكوري في المستقبل.يشار إلى أن نائب وزير الخارجية غادر البلاد يوم الثلاثاء الماضي متوجها إلى العاصمة النمساوية "فينا" التي تشهد مفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني.بالرغم من أن كوريا الجنوبية ليست من أطراف المباحثات إلا أنها ظلت تتبادل الآراء معها من أجل إيجاد حلٍّ للأصول الإيرانية المجمدة فيها.