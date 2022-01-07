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السياسية

مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم ينفي إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية

Write: 2022-01-07 09:24:52

مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم ينفي إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية

Photo : YONHAP News

نفى المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" أن يكون تعهده بتشكيل "حكومة موحدة" يعني تشكيل حكومة ائتلافية.

وفي منتدى عُقد أمس الخميس، قال "لي" إن الحكومة الائتلافية تتضمن تقسيما للسلطة، وهذا يختلف عن تصوره للحكومة المتكاملة الذي تعهد به.

وقال إن تقسيم السلطة التي منحها الشعب للرئيس في ظل النظام الرئاسي من أجل الأغراض السياسية سيكون أمرا مشكلا، وقارن ذلك بفضيحة إساءة استخدام السلطة التي تورطت فيها "تشيه سون شيل"، الصديقة المقربة من الرئيسة المعزولة السابق "بارك كون هيه".

وقال مرشح الحزب الديمقراطي إنه سيشكل حكومة موحدة من خلال توظيف المواهب وتبني السياسات من جميع المجالات والأطراف.

وبهذه التصريحات، يبدو أن "لي" ينفي التكهنات بأنه قد يحاول تشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب المعارضة الصغيرة، بما في ذلك حزب الشعب وحزب الموجة الجديدة.
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