الرئيس مون يقدم تعازيه في وفاة رجال الإطفاء الثلاثة

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قدم الرئيس "مون جيه إين" تعازيه في وفاة ثلاثة من رجال الإطفاء الذين لقوا مصرعهم أمس الخميس في أثناء أدائهم للواجب.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي" أمس الخميس إن "مون" عبر عن ألمه عند علمه بتضحيات رجال الإطفاء الثلاثة الذين لقوا حتفهم في أثناء القيام بواجبهم في حماية أرواح الناس وسلامتهم.كما دعا الرئيس "مون" بالرحمة لأرواح الموتى، وقدم تعازيه لأسرهم.وقد تم العثور على جثمان رجال الإطفاء الثلاثة في وقت سابق من اليوم، بعد ساعات من فقدهم في موقع الحريق الذي اشتغل في مستودع للتبريد في مدينة "بيونغ تيك" بمقاطعة "كيونغ كي".ويُعتقد أن الانتشار السريع للنيران قد أدى إلى محاصرتهم ومصرعهم. وقد بدأ الحريق في وقت متأخر من ليلة الأربعاء.