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السياسية

كوريا الشمالية تعرب عن دعمها لأولمبياد بكين

Write: 2022-01-07 09:59:24

كوريا الشمالية تعرب عن دعمها لأولمبياد بكين

Photo : YONHAP News

ذكرت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ أخطرت بكين بأنها تدعم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، على الرغم من أنها لا تستطيع المشاركة في الحدث.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن اللجنة الأولمبية لكوريا الشمالية ووزارة الثقافة البدنية والرياضة بعثتا برسالة إلى اللجنة الأولمبية الصينية ومنظمات أخرى في اليوم السابق.

وفي الرسالة، قالت كوريا الشمالية إنها لا تستطيع المشاركة في الأولمبياد بسبب تحركات القوى المعادية لها ووضع فيروس كورونا المستجد، لكنها ستدعم تماما جميع الجهود التي يبذلها الشعب الصيني لإقامة دورة أولمبية ناجحة ومتميزة.

وقد علقت اللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بكين، عقابا لها على رفضها للمشاركة في دورة ألعاب طوكيو في العام الماضي، بسبب مخاوفها من فيروس كورونا.

كما شددت كوريا الشمالية على أنها لن تدخر جهدا لتعزيز علاقاتها الودية مع الصين، من خلال تعزيز التبادلات والتعاون مع المنظمات الرياضية والرياضيين في الصين.
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