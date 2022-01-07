واشنطن تجري مشاورات وثيقة مع الحلفاء بعد الإطلاق الصاروخي الأخير للشمال

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إنها تتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن الردود على التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى للدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الإطلاق الصاروخي.وأكد "برايس" أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، مضيفا أنها ستواصل المشاورات الوثيقة مع حلفائها وشركائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم.وقد أعلنت كوريا الشمالية يوم الخميس أنها أجرت تجربة لإطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في اليوم السابق.وقال "برايس" إن الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ، ووصف المقذوف بأنه "صاروخ باليستي". وقال إن الإطلاق ينتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وأكد أنه "يشكل تهديدًا لجيران الشمال والمجتمع الدولي".