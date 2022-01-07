إلزام المسافرين إلى الصين من كوريا الجنوبية بالخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس مرتين قبل المغادرة

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عززت الصين قيود السفر إليها في ضوء ارتفاع عدد الحالات في كوريا الجنوبية، حيث قررت إلزام المسافرين من كوريا الجنوبية بالخضوع لاختباري "PCR" قبل المغادرة إلى الصين.وقالت سفارة كوريا الجنوبية في الصين أمس الخميس إن الوضع الحالي للجائحة أصبح خطيرا، وأكدت أن عدد الحالات المؤكدة قد زاد مؤخرا بين الأشخاص الذين يزورون الصين من كوريا الجنوبية.وقالت السفارة إنه في ظل هذه الظروف، سيتعين على المسافرين الذين يصلون إلى الصين قادمين من كوريا الجنوبية الخضوع لاختبارين للكشف عن الفيروس قبل ركوب الطائرة. وسيتم تطبيق القواعد المشددة تلك اعتبارا من 17 يناير.وفي الوقت الحالي، يجب على المسافرين إجراء اختبار واحد فقط في غضون يومين من المغادرة وتقديم نتيجته السلبية.وبموجب القواعد الجديدة، سيخضع المسافرون للاختبار الأول في غضون 7 أيام من المغادرة، بالإضافة إلى تعبئة نموذج عن الحالة الصحية يوميا خلال تلك الفترة، قبل إجراء الاختبار الثاني في غضون يومين من المغادرة.