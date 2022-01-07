مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا مغلقا يوم الاثنين بشأن الإطلاق الصاروخي الأخير

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ذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا مغلقا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية.وذكرت وكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة أن الاجتماع كان بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وأيرلندا وألبانيا وفرنسا.وسوف يناقش الاجتماع إطلاق كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ باليستي يوم الأربعاء الماضي. وقد زعمت كوريا الشمالية أمس الخميس أنها أجرت تجربة لإطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت.ويمثل إطلاق الشمال للصواريخ الباليستية انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. واعتاد مجلس الأمن على أن يعقد اجتماعا في كل مرة تقريبا تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.وقد عقد المجلس اجتماعاته بعد فترة وجيزة من إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية في أواخر سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي، لكنه فشل في تبني قرار يدين عمليات الإطلاق بسبب معارضة الصين وروسيا.