المرشح الرئاسي «آن تشول سو» يفوض قضية توحيد مرشح المعارضة إلى الشعب

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قال المرشح الرئاسي عن حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" إن قرار تشكيل ائتلاف مع مرشح المعارضة الرئيسي "يون سوك يول" متروك للشعب.وأدلى "آن"، الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التأييد في استطلاعات الرأي الأخيرة، بهذه التصريحات أمس الخميس في مقابلة مع شبكة "كي بي إس".ورفض المرشح إعطاء إجابة مباشرة حول إمكانية توحيد ترشيحه مع "يون".لكنه شدد على ضرورة منح الجمهور الحق في تقرير من هو المرشح المناسب من حيث الأخلاق وقضايا الأسرة والكفاءة والرؤية الشخصية. وأضاف "آن" أنه انضم إلى السباق الرئاسي لتحقيق الفوز، وأكد أنه يمكنه توظيف قدراته لمساعدة الأمة على الخروج من الأزمة.كما دعا "آن" إلى إصلاح نظام التقاعد في البلاد وإجراء مراجعة جوهرية للضريبة العقارية الشاملة. واقترح أن ترفع الحكومة ضريبة الملكية مع خفض الضرائب على المعاملات العقارية.