ايران تطلب من كوريا الجنوبية الإفراج عن أصولها المجمدة

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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس الخميس بأن نائب وزير الخارجية الإيراني "علي باقري كني" أجرى لقاء مع نظيره الكوري "تشيه جونغ كون" الذي يزور فيينا حاليا، وطالبه بالإفراج عن أصول إيران المالية المجمدة في كوريا الجنوبية في ظل العقوبات الأمريكية.ويرأس "باقري كني" وفدا إيرانيا في مباحثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.ودعا المسؤول الإيراني كوريا الجنوبية إلى العمل على الإفراج عن الأصول الإيرانية بمنأى عما تتمخص عنه المباحثات في فيينا، مضيفا أن العقوبات الأمريكية الأحادية لا تبرر سلوك كوريا في الامتناع عن تسديد ديونها لإيران.وقالت الوكالة الإيرانية إن نائب وزير الخارجية الكوري "تشيه" تعهد خلال لقائه مع نظيره الإيراني بأن الحكومة الكورية ستبذل قصارى جهدها لحل مسألة الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الكورية في بيان إن الجانبين الكوري والإيراني ناقشا في فيينا القضايا المتعلقة بالعلاقات بين سيول وطهران، منها الأموال الإيرانية المجمدة، وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.