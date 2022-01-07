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الاقتصادية

مبيعات سام سونغ في العام الماضي تسجل رقما قياسيا جديدا

Write: 2022-01-07 16:46:12Update: 2022-01-07 16:58:34

مبيعات سام سونغ في العام الماضي تسجل رقما قياسيا جديدا

Photo : YONHAP News

حققت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات أكثر من 279 تريليون وون من حجم المبيعات في العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأعلنت "سام سونغ" اليوم الجمعة أن إجمالي حجم مبيعاتها في العام الماضي بلغ 279 تريليونا و40 مليار وون، بزيادة نسبتها 17.83% مقارنة بالعام الأسبق.
وأضافت أنها حققت 51 تريليونا و570 مليار وون من أرباح التشغيل في العام الماضي، بزيادة قدرها 43.29% مقارنة بالعام الأسبق.
ويرجع السبب في تحقيق "سام سونغ" إنجازات جيدة في المبيعات والأرباح في آن واحد إلى الانتعاش في حجم صادرات أشباه الموصلات، وزيادة حجم مبيعات هواتفها الذكية القابلة للطي.
وعلى أساس الربع الرابع من العام الماضي، بلغ حجم مبيعات "سام سونغ" 76 تريليون وون، فيما سجل حجم الأرباح التشغيلية 13.8 تريليون وون.
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