رئيس الوزراء يطالب المحكمة بإصدار حكم بشأن نظام تصاريح اللقاح في أقرب وقت

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طالب رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" المحكمة بإصدار حكم بشأن تطبيق نظام تصاريح اللقاح في أسرع وقت ممكن، مشددا على أن الجدل المطوَّل حول ذلك الشأن سيتسبب في تعرض أفراد الشعب للأضرار.وعقدت محكمة سيول الإدارية اليوم الجمعة جلسة لمناقشة الدعوى التي تقدمت بها مجموعات مدنية مطالبة بإلغاء نظام تصاريح اللقاح.وأضاف "كيم" أنه يفهم الجدل الدائر حول تطبيق نظام تصاريح اللقاح على أنه مناقشة اجتماعية لإيجاد توازن متناغم بين إجراءات الحجر الصحي وحقوق الإنسان.وأكد أن الحكومة قررت تطبيق نظام تصاريح اللقاح ضمن جهودها الرامية إلى تمكين أفراد الشعب من العودة إلى الحياة الطبيعية من خلال رفع معدلات التطعيم.وقال إن الحكومة قد قررت تكثيف النقاش حول سبل تحسين نظام الحجر الصحي ليكون قائما على مبادئ السرعة والفاعلية، ومن أجل مواجهة فعالة للمتحور "أوميكرون".وأضاف أنه سيبدأ علاج كورونا بأقراص عبر الفم في البلاد اعتبارا من الأسبوع القادم.وتم الإبلاغ عن 3 آلاف و717 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بانخفاض مقداره أكثر من 400 حالة مقارنة باليوم الأسبق، وأكثر من 100 حالة مقارنة بالأسبوع الماضي على أساس يوم الجمعة.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 43 شخصا، ليصل إلى 839 شخصا، فيما شهد عدد الوفيات زيادة بمقدار 45 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبلغت معدلات تطعيم جرعتين كاملتين من اللقاح أكثر من 80% من إجمالي عدد سكانها.