المرشح الرئاسي لحزب الشعب المعارض الصغير يتمتع بزيادة في معدلات التأييد

Photo : YONHAP News

يتمتع المرشح الرئاسي لحزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" بزيادة كبيرة في معدلات التأييد، فيما يتقدم مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" على منافسه من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون سوك يول".وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كورونا" خلال الفترة من يوم الرابع وحتى السادس من يناير الجاري على 1002 من المواطنين الناخبين، بلغت معدلات التأييد لمرشح الحزب الحاكم "لي" 36%.وتلاه مرشح الحزب المعارض الرئيسي "يون" بـ 26%، ومرشح الحرب المعارض الصغير "آن" بـ 15%.ويعد المرشح "آن" أكثر المرشحين ارتفاعا في معدلات التأييد، حيث حصل "آن" على 5% من معدلات التأييد قبل 3 أسابيع.أما في استطلاع للرأي حول الأفضلية ففاز المرشح "آن تشول سو" بالمركز الأول بالحصول على 38% من التأييد، وتلاه المرشح "لي جيه ميونغ" بـ36%، والمرشح "يون صوك يول" بـ 25%.