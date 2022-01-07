واشنطن تؤكد أن البرامج النووية والصاروخية الكورية الشمالية تشكل تهديدا مستمرا

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قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" أمس الخميس إن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تشكل تهديدا مستمرا.جاء تصريح الوزير "بلينكن" خلال محادثات افتراضية عبر الفيديو جمعته بنظيره الياباني "يوشيماسا هاياشي"، حيث أكد أننا رأينا تهديد كوريا الشمالية مرة أخرى من خلال إطلاقها صاروخا هذا الأسبوع.وأشار "بلينكن" إلى أن التهديدات التي يواجهها الحلفاء تشمل ما وصفه بـ "الأعمال الاستفزازية" للصين في المنطقة، والتعزيزات العسكرية الروسية على طول الحدود الأوكرانية.وفي بيان مشترك صادر في ختام المحادثات، أعربت الولايات المتحدة واليابان عن قلقهم من أنشطة كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وأكدتا من جديد عزمهما إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.ودعتا كوريا الشمالية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.وبعد إعلان كوريا الشمالية الرسمي عن إطلاقها صاروخا أسرع من الصوت، دعت الحكومة الصينية إلى بذل الجهود لحل مسألة شبه الجزيرة الكورية بطريقة سياسية، معربةً عن أملها في أن تتصرف كل الأطراف بحكمة.ومن جانبها، قالت الحكومة اليابانية إن قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ يُعَدُّ انتهاكًا للقرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي.