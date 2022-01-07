الحكومة تخطط لزيادة التعاون مع الدول الغنية بالموارد

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تخطط الحكومة الكورية لزيادة التضامن والتعاون مع الدول التي وقَّعتْ معها اتفاقيات للتجارة الحرة وتجري حاليا مفاوضات لتوقيع الاتفاقيات معها، ضمن الجهود الرامية إلى مواجهة مشكلة سلاسل التوريد الدولية.وكشفت وزارة التجارة عن هذه الخطة خلال لقاء أجرته اليوم الجمعة مع سفراء الدول الغنية بالموارد المعدنية والخام، منها إندونيسيا وماليزيا والفلبين وكازاخستان وقرغيزستان والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والبرازيل وتشيلي.وخلال اللقاء، قدم وزير التجارة الكوري "يوه هان كو" شرحا عن الجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية لتعزيز قوتها التنافسية في مجال سلاسل التوريد.وعرض الوزير اقتراحا لتحقيق الاستقرار لسلاسل التوريد الدولية من خلال التضامن والتعاون بين كوريا الجنوبية والدول الغنية بالموارد.وأعرب الوزير "يوه" عن أمله في أن يكون اللقاء فرصة لتنشيط التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة.