انتهاء فترة السماح لنظام تصريح اللقاح المشدد

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اعتبارا من اليوم الاثنين، ستفرض الحكومة الكورية بشكل جدي فترة صلاحية مدتها ستة أشهر على شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا.وقد انتهت فترة السماح لمدة أسبوع للإجراء المشدد في الساعة 12 من صباح اليوم الاثنين. وبموجب هذا الإجراء، ستصبح شهادات التطعيم ضد كورونا، المطلوبة لدخول المرافق متعددة الاستخدامات مثل المطاعم والمقاهي، غير صالحة بعد مرور 180 يوما، أي ما يقرب من ستة أشهر، بعد تلقي التطعيم الأولي.وستصبح بطاقات الحجر الصحي صالحة مرة أخرى بعد الجرعة الثالثة مباشرة. وبالنسبة لمستخدمي المنشآت متعددة الاستخدامات، سيواجه المخالفون غرامة قدرها 100 ألف وون اعتبارا من اليوم.وسوف يتم تغريم مالكي ومشغلي تلك المنشآت بمقدار خمسة ملايين وون للمخالفة الأولى وثلاثة ملايين وون عن مخالفتين أو أكثر. كما ستخضع لإجراءات إدارية مثل الإيقاف أو الإغلاق.