مرشح الحزب الحاكم يقدم تعهدات للعمال غير المنتظمين

Photo : YONHAP News

قال المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" أمس الأحد إنه سيواصل تطبيقا موسعا لإجراء يدفع بدلا للعمال المؤقتين وغير الدائمين أكثر من العمال العاديين.ويشير ذلك الإجراء إلى سياسة كان "لي" قد طبقها للعمال غير الدائمين في مقاطعة كيونغ كي عندما كان حاكما لتلك المقاطعة. وقال لي في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي إنه سيسعى إلى توسيع الإجراء ليشمل القطاع الخاص من أجل مساعدة العمال غير الدائمين الذين يعانون من انعدام الأمن الوظيفي وانخفاض الدخل.ومن جانبه، انتقد "يون صوك يول" مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الكبير بشدة خطة الحكومة لفرض نظام تصريح اللقاح على تجار التجزئة على نطاق واسع والمتاجر الكبرى اعتبارا من اليوم الاثنين.وفي منشور على شبكات التواصل الاجتماعي يوم أمس الأحد، دعا يون الحكومة إلى التخلي عن هذا النظام، واصفا إياه بأنه "غير علمي وغير عقلاني". كما أعلن يون عن تعهده بتحسين عملية التحقق من هوية المستخدم لمستخدمي الألعاب عبر الإنترنت.