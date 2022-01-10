فرض تدابير طوارئ للحد من الغبار الدقيق في 7 مدن ومقاطعات كورية

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سيتم تطبيق إجراءات طارئة للحد من الغبار الناعم في سبع مدن ومقاطعات في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، مع ارتفاع كثافة الغبار الناعم في تلك المناطق إلى مستويات عالية بشكل ينذر بالخطر.وسوف تكون سيول ومقاطعة كيونغ كي المحيطة بها ومدينة إنتشون ومقاطعة جنوب تشونغ تشنغ خاضعة لهذه الإجراءات لليوم الثاني على التوالي. ويتم تنفيذ الإجراءات بدءا من الساعة 6 صباحا حتى 9 من مساء اليوم الاثنين لمقاطعتيْ شمال تشونغ تشنغ وشمال جولا، ومدينة سيجونغ. وقد أعلنت وزارة البيئة عن هذه الخطوة أمس الأحد، بإصدار تحذيرات من الغبار متناهي الصغر للمناطق ذات كثافة جزيئات الغبار متناهية الصغر التي من المتوقع أن تتجاوز متوسط 50 ميكروغراما لكل متر مكعب، اليوم الاثنين. ومن خلال الإرشادات الاستشارية، سيتم حظر مركبات الانبعاثات من الدرجة الخامسة، وهي الأكثر تلوثا، وفقا لنظام المستويات الخمسة للحكومة، من العمل في المناطق المتضررة، كما ستتوقف مصانع الفحم في تلك المناطق عن العمل حتى الساعة 9 مساء، بينما سيتعين تشغيل 31 محطة أخرى بقدرة منخفضة. وسوف يتوجب على الشركات والمنشآت التي تنبعث منها ملوثات الهواء ضبط حجم العمليات، بينما سيتوجب على مواقع البناء تقليل أو تعديل العمليات واتخاذ خطوات للحد من انبعاثات الغبار.