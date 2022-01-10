سيول تعمل على تأمين عودة طائرة آسيانا التي هبطت في كازاخستان

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تسعى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية لتأمين عودة سريعة لطائرة كورية وركابها من كازاخستان، حيث استعادت الحكومة هناك السيطرة على المطار الذي كان قد استولى عليه المتظاهرون.وقد وصلت طائرة تابعة لشركة آسيانا إيرلاينز إلى مطار "آلما آتا" الدولي في كازاخستان ليلة الأربعاء وظلت محتجزة هناك بعد أن سيطر المحتجون على المطار. وكانت الرحلة تقل 37 من الركاب والطاقم، 22 منهم كانوا في طريقهم إلى منازلهم أو إلى منازل معارفهم، بينما 15 يقيمون في فنادق محلية هناك. وبحسب وسائل إعلام أجنبية أمس الأحد، استعادت حكومة كازاخستان السيطرة على المطار، لكنها لم تستأنف الخدمات بعد.وفي ظل هذه الظروف، طلبت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية من الحكومة الكازاخية عبر القنوات الدبلوماسية السماح بمغادرة رحلة آسيانا بسرعة. والتقى سفير كوريا الجنوبية في كازاخستان بمسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الكازاخية لطلب الدعم في هذا الشأن.