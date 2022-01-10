الأجانب يشترون الأسهم الكورية للشهر الثاني في ديسمبر

واصل المستثمرون الأجانب عمليات الشراء في سوق الأسهم الكورية للشهر الثاني على التوالي، حيث أنفقوا أكثر من أربعة تريليونات وون في ديسمبر.ووفقا لهيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين، اشترى المستثمرون في الخارج ما قيمته 4 تريليونات و350 مليار وون من الأسهم المحلية الشهر الماضي. وحصد المستثمرون الأجانب ما يقرب من 3,7 تريليون وون في بورصة كوسبي الرئيسية و662 مليار وون في أسهم كوسداك لشركات التكنولوجيا العالية.وحتى نهاية الشهر الماضي، زادت الملكية الأجنبية من الأسهم الكورية بأكثر من 51 ترليون وون شهريا، لتصل إلى 785,2 تريليون وون، وهو ما يمثل 28,7% من إجمالي القيمة السوقية. كما اشترى الأجانب ما قيمته 6,56 تريليون وون من السندات المحلية الشهر الماضي، مما أدى إلى تمديد سلسلة الشراء الصافية إلى 12 شهرا.