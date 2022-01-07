بدء محاكمة الشخصيات الرئيسية في فضيحة تطوير الأراضي

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من المقرر أن تبدأ محاكمة خمسة شخصيات رئيسية متورطة في فضيحة تطوير أراضي مدينة "صونغ نام".وستعقد محكمة منطقة سيول المركزية أول جلسة استماع في الساعة 10 من صباح اليوم الاثنين في محاكمة خمسة شخصيات، من بينهم "يو دونغ كيو" الرئيس بالإنابة لشركة "صونغ نام لتطوير الأراضي" و"كيم مان بيه" أكبر مساهم في شركة إدارة الأصول "هاتشون ديه يو".أما الثلاثة الآخرون فهم المحاميان "نام أوك" و"تشونغ مين يونغ"، والمحاسب "جونغ يونغ هاك". ويجب أن يحضر المدعى عليهم الخمسة الجلسة بأنفسهم، على عكس الجلسات التمهيدية التي لا يُلزم المتهمون بحضورها. وتعتقد النيابة العامة أن "يو" تواطأ مع "كيم" في تصميم مخطط ربحي لمشروع التطوير لصالح شركة "هواتشون ديه يو"، متسببا في خسائر لا تقل عن 180 مليار وون لشركة "صونغ نام". كما تم اتهام "يو" بتلقي أكثر من 350 مليون وون في شكل رشاوى من "كيم" و"نام" و"جونغ" في المخطط المزعوم، وهو متهم بخيانة الأمانة والرشوة.