حالات كورونا اليومية في كوريا تسجل 3007 وانخفاض عدد الحالات الحرجة

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ظل عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا، في مستوى يقل عن أربعة آلاف لليوم الرابع على التوالي، مع انخفاض عدد الحالات الحرجة إلى مستوى 700 لأول مرة منذ شهر.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الإثنين إنه تم الإبلاغ عن ثلاثة آلاف وسبع حالات جديدة طوال يوم أمس الأحد، مما رفع من العدد الإجمالي للإصابات في كوريا إلى 667 ألفا و390 حالة. وكانت الحصيلة اليومية بالأمس أقل بمقدار 118 مقارنة بالأسبوع السابق، كما أنها أقل بمقدار 1200 تقريبا مقارنة بما كانت عليه في الأسبوعين الماضيين، مما يشير بوضوح إلى اتجاه هبوطي.وبالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المرضى المصابين ذوي الأعراض الخطيرة بمقدار 35 ليصل إلى 786، وانخفض إلى نطاق 700 لأول مرة منذ يوم 7 ديسمبر. وحتى الساعة 5 من مساء أمس الأحد، بلغ معدل انشغال الأسرّة في وحدات العناية المركزة 47,6% على مستوى البلاد، بانخفاض طفيف عن اليوم السابق.وتوفي 34 شخصا بسبب الإصابة بالفيروس، مما رفع من عدد الوفيات إلى ستة آلاف و71. وبلغ معدل الوفيات 0,91%.ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 2768 حالة إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 239 إصابة لدى الوافدين من خارج البلاد. وبلغت نسبة الحالات القادمة من الخارج ثاني أعلى مستوى لها وسط الانتشار العالمي للمتحور أوميكرون.