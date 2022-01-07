صادرات الراميون والكيمتشي الكورية تسجل رقما جديدا العام الماضي

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سجلت صادرات الراميون الكوري أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام الماضي.وطبقا لتقارير صادر عن هيئة الجمارك ودوائر المنتجات الغذائية الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم صادرات المعكرونة سريعة التحضير "الراميون" خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 607 ملايين و900 ألف دولار، بزيادة قدرها 10.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكان حجم صادرات الراميون قد بلغ 413 مليونا و100 ألف دولار عام 2018، ثم شهد زيادة ليصل إلى 467 مليون دولار عام 2019، و603 ملايين و570 ألف دولار عام 2020.وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 133 مليونا و420 ألف دولار من الراميون إلى الصين خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام، و70 مليونا و760 ألف دولار للولايات المتحدة، و58 مليونا و770 ألف دولار لليابان، و29 مليونا و180 ألف دولار لتايوان.ومن جهة ثانية، سجلت صادرات المخلل الكوري "الكيمتشي" 159 مليون دولار في العام الماضي، محققة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.وقالت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية إن متوسط معدل زيادة صادرات الكيمتشي بلغ 18% سنويا خلال السنوات الخمس الماضي، مضيفة أن حجم الفائض الكوري في تجارة الكيمتشي بلغ 19 مليون دولار في العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها كوريا الجنوبية فائضا في تجارة الكيمتشي منذ عام 2009.وقالت الوزارة إن عدد الدول التي يتم تصدير الكيمتشي إليها زاد من 61 دولة عام 2011 إلى 89 دولة حاليا.