المحلية 3007 حالات إصابة جديدة بالكورونا و786 مريضا في حالة حرجة

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد مرضى كورونا في حالة حرجة بلغ 786 شخصا، بانخفاض مقداره 35 شخصا مقارنة باليوم الأسبق.

بهذا، انخفض عدد المرضى ذوي الأعراض الخطيرة إلى مستوى أقل من 800 للمرة الأولى منذ 34 يوما.

وأضافت الوكالة إنه تم الإبلاغ عن 3 آلاف و7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 667 ألفًا و390 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 6 آلاف و71 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن توفي 34 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضي.

ومن بين حالات الإصابة الـ3007 الجديدة، 2768 حالة محلية المصدر، فيما تم تأكيد 239 حالة أخرى لدى الوافدين من الخارج.