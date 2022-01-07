كوريا الجنوبية أكبر مستورد للحوم البقر الأمريكية العام الماضي

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كانت كوريا الجنوبية على الأرجح أكبر مستورد في العالم للحوم البقر الأمريكية في العام الماضي، بعد 13 عاما من استئنافها استيراد لحوم البقر الأمريكية عام 2008.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعية الأمريكية أمس الأحد، استوردت كوريا الجنوبية 253 ألفا و175 طنا من لحوم البقر الأمريكية خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضي، بزيادة قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وهذا ما يزيد بمقدار 15 ألف طن عن رقم اليابان التي كانت أكبر مستورد حتى عام 2020.وبلغت قيمة واردات كوريا الجنوبية من لحوم البقر الأمريكية خلال الفترة المذكورة مليارين و135 مليونا و737 ألف دولار، بزيادة نسبتها 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكانت كوريا الجنوبية قد حظرت استيراد لحوم الأبقار من الولايات المتحدة عام 2003، بسبب مخاوف من مرض جنون البقر، واستأنفت استيرادها عام 2008، ويشهد حجم الواردات من لحوم البقر الأمريكية زيادةً بشكل حاد منذ ذلك الحين.