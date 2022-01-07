42% زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية العام الماضي

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سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية أعلى رقم على الإطلاق في العام الماضي، بعد أن شهدت انخفاضا عامي 2019 و2020.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الاثنين إن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد 29 مليارا و510 ملايين دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها 42.3% مقارنة بالعام الأسبق.وأكد مسؤول في الوزارة أن هذه الاستثمارات الأجنبية التي سجلت رقما قياسيا جديدا رغم أزمتي كورونا وسلاسل التوريد العالمي، قد ساهمت في الانتعاش الاقتصادي وتوسيع سلاسل التوريد في كوريا الجنوبية.وزادت قيمة الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات بنسبة 64.2%، فيما سجلت زيادة بنسبة 317.2% في صناعة المعلومات والاتصالات، و139% في التوزيع بالجملة والتجزئة. بينما انخفضت الاستثمارات في الصناعة التحويلية بنسبة 16.2%.واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات في كوريا الجنوبية، وتلاها كل من الاتحاد الأوروبي والدول الناطقة باللغة الصينية واليابان.