الكوريتان وزارة الدفاع تؤكد أن صاروخ كوريا الشمالية صاروخ باليستي عادي

أكدت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الخامس من ديسمبر ليس صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت، بل هو صاروخ باليستي عادي.

وقالت إن أداء الصاروخ الذي كشفت عنه كوريا الشمالية بشأن مسافته وحركته الانزلاقية، مبالغ فيه، مشيرة إلى أن الصاروخ من طراز "هيون مو 2" التي يمتلكه الجيس الكوري الجنوبي يتفوق على الصاروخ الكوري الشمالي من حيث الأداء.

وقدر الجيش الكوري الجنوبي أن السرعة القصوى للصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية مؤخرا كانت 6 ماخ، وارتفاعه 50 كيلومترا، وأن مدى الصاروخ لم يصل إلى 700 كيلومتر كما زعمت كوريا الشمالية.

ويشار إلى أن السرعة القصوى للصاروخ الباليستي "هيون مو 21" الذي طوره الجيش الكوري الجنوبي عام 2017، تبلغ 9 ماخ.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية جربت إطلاق صاروخ باليستي تم تحسينه تقنيا، وليس صاروخا يفوق سرعة الصوت، لأن مثل ذلك الصاروخ يختلف من حيث الشكل والمسار.

وأكد أنه يمكن اعتراض هذا النوع من الصواريخ الكورية الشمالية باستخدام نظام الدفاع الجوي الكوري الأمريكي المشترك.