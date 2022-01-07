اشتداد السباق الرئاسي بين المرشحين الثلاثة بعد زيادة شعبية مرشح الحزب المعارض الصغير

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في الوقت الذي لم يتبق سوى شهرين على الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، بدأ السباق الرئاسي يشتد بين المرشحين الثلاثة، وهم مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" ومرشح حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون سوك يول" ومرشح حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو"، خاصة بعد زيادة شعبية المرشح "آن".وقد تجاوزت معدلات تأييد مرشح الحزب المعارض الصغير "آن" 10% لأول مرة في أوائل هذا العام، وأشارت نتائج استطلاعات أخيرة للرأي إلى أن معدلات تأييد "آن" تزيد عن 15%، وهو ما قد يتسبب في حدوث تغيير جذري في سباق الانتخابات الرئاسية، إذا زادت معدلات التأييد لـ"آن" بشكل مستمر وتم ترشيح مرشح موحد بين مرشحي الحزبين المعارضين الرئيسيين والصغير.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ساثن بوست" يومي السابع والثامن من ديسمبر، بلغت معدلات تأييد المرشح الموحد "آن" 42.3%، فيما بلغت معدلات تأييد مرشح الحزب الحاكم "لي" 28.9%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد المرشح الموحد "يون" بلغت 34.4%، بينما بلغت معدلات تأييد مرشح الحزب الحاكم "لي" 33.6%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 3.1%.