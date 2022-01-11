تساقط ثلوج على سيول حتى صباح اليوم الثلاثاء

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أصدرت حكومة بلدية سيول تنبيها من المستوى الأول لإزالة الثلوج، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن يسقط ما يصل إلى 3 سنتيمترات من الثلوج في العاصمة طوال ليلة أمس.وقال تقرير صادرعن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن منطقة العاصمة ستشهد ثلوجا في حوالي الساعة 6 من مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، مع توقعات بحدوث تراكم للثلوج على الأرض. وحذرت حكومة سيول من تجلد الثلوج على الطرق اليوم الثلاثاء حيث من المتوقع أن تنخفض أقل مستويات لدرجة الحرارة في الصباح بشكل حاد، وطلبت من السائقين الحفاظ على مسافة كافية من السيارات الأخرى وأن يكونوا على وعي بالمارة وسط ظروف الطرق الزلقة.ويذكر أنه حتى الساعة 3 من مساء أمس، تم توفير عوامل إزالة الجليد للطرق المعرضة لتساقط الثلوج بما في ذلك الأزقة والطرق ذات المنحدرات الشديدة، وتم تجديد المعدات والمواد ذات الصلة.ونصحت حكومة بلدية سيول المواطنين بترك سياراتهم في المنازل واستخدام وسائل النقل العام كلما كان ذلك ممكنا.