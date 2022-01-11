المحكمة توافق على استحواذ شركة إديسون موتورز على سانغ يونغ

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استحوذت شركة صناعة السيارات الكهربائية "إديسون موتورز" رسميا على شركة "سانغ يونغ" الكورية للسيارات المتعثرة ماليا، بتكلفة تزيد عن 304 مليارات وون. وقالت سانغ يونغ أمس الاثنين إنها وقعت عقدا رسميا للاندماج مع كونسورتيوم بقيادة شركة إديسون موتورز للسيارات.وجاء ذلك بعد حوالي 80 يوما من منح شركة "إديسون موتورز" وضع المشتري المفضل يوم 20 أكتوبر الماضي، خلال مفاوضات الاستحواذ على شركة صناعة السيارات الكورية المتعثرة ماليا، والموضوعة تحت الحراسة القضائية.وفي وقت سابق يوم أمس، وافقت محكمة الإفلاس في سيول على عملية الاستحواذ. وقالت شركة إديسون إنها تهدف إلى تحويل سانغ يونغ إلى شركة تصنيع سيارات تركز على السيارات الكهربائية خلال العقد القادم.