الرئيس الكوري يقوم بجولة تشمل الإمارات والسعودية ومصر

Photo : YONHAP News

سيبدأ الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" جولة في منطقة الشرق الأوسط تستغرق ثمانية أيام في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويزور خلالها ثلاث دول.وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "بارك كيونغ مي" أمس الاثنين بأن مون سيزور أولا دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم المملكة العربية السعودية ثم مصر، في الفترة من 15 إلى 22 يناير. ومن المقرر أن يحضر الرئيس مون يوم الأحد القادم اجتماع مائدة مستديرة مع رجال الأعمال من الإمارات وكوريا في دبي، ومن المقرر أيضا أن يشارك في حدث اليوم الوطني الكوري في معرض دبي إكسبو، ثم يجتمع يوم الاثنين مع محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لبحث العلاقات الثنائية. وسوف يزور مون بعد اختتام زيارته للإمارات المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويحضر منتدى للأعمال بين البلدين.وفي ختام جولته سيقوم بزيارة رسمية إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يناقش معه التعاون في تحقيق النمو المستدام.وقالت بارك إن جولة مون ستعمل على ترسيخ العلاقات التعاونية ليس فقط في المجالات التقليدية للطاقة والبناء والبنية التحتية، ولكن أيضا في القطاعات المستقبلية الواعدة مثل الصحة العامة والعلوم والهيدروجين والمناخ.