الولايات المتحدة لا تزال تقيم تفاصيل الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي السابق

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الاثنين إنها ما زالت تدرس تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية صاروخا الأسبوع الماضي، والتي زعمت أنه كان صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت.وأصدر المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" هذا الموقف في إيجاز صحفي، حيث قال أيضا إن الولايات المتحدة ليس لديها تحديثات في هذا الشأن.وردا على سؤال عن تقييم إطلاق الصاروخ، قال كيربي إن الولايات المتحدة وصفته بأنه صاروخ باليستي، ولا تزال تقيّم التفاصيل.وأضاف المتحدث أن برنامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية الذي يطلق مثل هذه الصواريخ لا يزال ينتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ظلت تدعو كوريا الشمالية إلى التقيد بهذه الالتزامات والمسؤوليات، والبحث عن طرق لتخفيض التصعيد.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت يوم الخميس الماضي أنها اختبرت في اليوم السابق إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت تم تطويره حديثا. ومع ذلك، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن ادعاء كوريا الشمالية مبالغ فيه على ما يبدو، ووصفت الصاروخ بأنه نسخة مطورة قليلا من صاروخ باليستي.