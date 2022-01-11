البرلمان الكوري يستعد لعقد جلسة عامة لمعالجة 50 مشروع قانون

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من المقرر أن يعقد البرلمان الكوري جلسة عامة للتعامل مع حوالي 50 مشروع قانون، بما في ذلك مشروع قانون يهدف إلى تخفيض الحد الأدنى لسن الذين يمكنهم الانضمام إلى الأحزاب السياسية.وسوف يتم خلال هذه الجلسة العامة، المقرر عقدها في الثالثة من بعد الظهر اليوم الثلاثاء، طرح مشروع قانون لتعديل قانون الأحزاب السياسية لتخفيض الحد الأدنى للسن، من 18 إلى 16 عاما، للأشخاص الذين يسعون للانضمام إلى الأحزاب السياسية. ويعد هذا إجراء متابعة لتعديل تم تمريره سابقا لقانون الانتخابات، والذي خفض سن الترشح لمقاعد البرلمان ومناصب الحكم المحلي من 25 إلى 18 عاما.وسوف يتولى البرلمان أيضا معالجة مشروع قانون يلزم الهيئات الحكومية بضم عضو مجلس إدارة غير تنفيذي معتمد أو موصى به من قبل الموظفين في مجلس إدارتها.