الدولية واشنطن وطوكيو ودول أوربية تدين إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية وتدعو للحوار

أدانت الولايات المتحدة وخمس دول أخرى إطلاق كوريا الشمالية صاروخا الأسبوع الماضي، ودعت كوريا الشمالية إلى الانخراط في حوار بشأن نزع السلاح النووي.

وقالت الدول في بيان مشترك صدر يوم أمس الاثنين، إنها تقف موحدة في إدانتها للإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي.

وفي البيان الذي أدلت به السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد"، قالت تلك الدول إن استمرار كوريا الشمالية في سعيها لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية يمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.

وأكدت الدول الست أيضا على أن هدفها لا يزال هو نزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه من شبه الجزيرة الكورية، موضحة أن كوريا الشمالية يجب عليها الآن أن تختار الحوار والسلام وتتخلى عن برنامجها للأسلحة غير القانوني والمثير للتهديد.

وقد صدر البيان الذي وقعته الولايات المتحدة واليابان وألبانيا وفرنسا وأيرلندا وبريطانيا، قبل أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا لمناقشة هذا الموضوع.





