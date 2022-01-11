24,4% زيادة في الصادرات الكورية في الأيام العشرة الأولى من يناير

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ارتفعت قيمة الصادرات الكورية بأكثر من 20 في المائة على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر يناير الجاري.ووفقا لبيانات مبدئية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 13 مليارا و900 مليون دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 24,4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ونما متوسط الصادرات اليومية بنسبة 14,8% مع ارتفاع عدد أيام العمل بمقدار نصف يوم مقارنة بالعام الماضي.وزادت شحنات أشباه الموصلات بنسبة 23,3%، والسيارات بنسبة 26,2%، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 135,3%. وانخفضت قيمة شحنات أجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 51%. وقد ارتفعت الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 22,6%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 35,1%.كما ارتفعت الواردات بنسبة 57,1% على أساس سنوي لتصل إلى 18 مليارا و900 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري بقيمة أربعة مليارات و940 مليون دولار.