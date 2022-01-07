مرشحو المعسكرين الحاكم والمعارض للرئاسة يواصلون طرح تعهداتهم الانتخابية

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أعلن " لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم للرئاسة القادمة عن رؤيته الاقتصادية اليوم، بينما عقد"يون صوك يول" مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، لقاء صحفيا بمناسبة العام الجديد للكشف عن رؤيته لإدارة الشؤون الوطنية.وطرح المرشح "لي" رؤيته وسياساته لانضمام كوريا إلى مجموعة أقوى خمس دول على مستوى العالم، في مراسم الإعلان عن رؤية اقتصادية جديدة أقيمت في مقر البرلمان صباح اليوم، حيث أعلن عن تعهداته الاقتصادية بأسلوب منصة المحاضرات الدولية "تيد"، ثم خصص وقتا للأسئلة والأجوبة مع الصحفيين.وسوف يزور "لي" مركز شركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة يوئيدو في سيول مساء اليوم للإعلان عن السياسة رقم واحد للجنة التحول الرقمي الكبير والاتبكار.من جانبه، عقد مرشح الحزب المعارض الرئيسي مؤتمرا صحفيا للعام الجديد اليوم لتوضيح رؤيته بشأن توجهات إدارة الشؤون الوطنية.وكان مدير مركز السياسات التابع للحزب "وون هي ريونغ" قد التقى بالصحفيين وأوضح لهم أن المرشح يون سيشرح كيفية إدارة حملته الانتخابية وتكوين الرؤية الوطنية للمستقبل.وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تعقد "شيم سانغ جونغ" مرشحة حزب العدالة المعارض الصغير حوارا مع كل من نقابة العمال الكوريين والاتحاد الكوري للأطباء، بينما سيشارك "آن تشول سو" في ندوة ينظمها الاتحاد الكوري للمراسلين في مركز الصحافة في وسط العاصمة سيول.