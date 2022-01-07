كوريا تبدأ تقديم خدمة الوثائق الإلكترونية المعتمدة عبر الرسائل النصية

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صرحت شركات الاتصالات الكورية الكبرى، "إس كي تليكوم" و"كي تي" و"إل جي يوبلاس"، بأنها ستبدأ اليوم بشكل مشترك في تقديم الخدمة الخاصة بتلقي مختلف الوثائق المعتمدة التي توفرها أجهزة الدولة، بما في ذلك إشعار تسجيل معاشات التقاعد الوطنية، وإشعار استرداد الضرائب المحلية، وإشعار الدفاع المدني، عبر الرسائل النصية بشكل آمن.ويذكر أن هذه الخدمة عبارة عن إرسال إشعارات إلكترونية عبر الأجهزة المتنقلة بواسطة الشركات الفائزة بمكانة الوساطة لنقل الوثائق الإلكترونية الرسمية عبر الرسائل النصية.وتتمتع هذه الوثائق الإلكترونية من الإشعارات التي ترسلها الأجهزة العامة أو الشركات عبر الرسائل النصية بأثر قانوني وفقا للقانون الإطاري للوثائق والتعاملات الإلكترونية، ويمكن للجهات المُرسِلة أن تبعث بها إلى مستلمين لا تعرف أرقام هواتفهم.وخلافا لخدمات توزيع المستندات الإلكترونية المعتمدة الأخرى، لا يحتاج المستلمون إلى تثبيت تطبيق منفصل على هواتهم الذكية مما يوفر لهم الراحة والسهولة.يشار إلى أن شركة كي تي فقط هي الشركة الوحيدة التي حصلت على حق نقل الوثائق الإلكترونية المعتمدة، بينما فازت الشركتان الأخريان بمكانة الوسيط الناقل، وبالتالي اشتركت الشركات الثلاث في تقديم خدمة نقل الإشعارات المعتمدة.