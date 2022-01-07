الحكومة الكورية الجنوبية تعبر عن الأسف الشديد لإطلاق كوريا الشمالية صاروخا

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عقدت الحكومة الكورية الجنوبية اجتماعا طارئا صباح اليوم للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي، حيث أعربت عن "الأسف الشديد" لإطلاق كوريا الشمالية قذيفة قصيرة المدى يقدر أنها صاروخ بالستي.وبعد أن استمعت اللجنة إلى "وون إين تشول" رئيس هيئة الأركان المشتركة حول ملابسات الوضع وحالة تأهب القوات المسلحة الكورية الجنوبية من الساعة الثامنة وخمسين دقيقة وحتى الساعة التاسعة وأربعين دقيقة، استعرضت الأوضاع الأمنية وسبل التعامل معها.وقام أعضاء اللجنة بتحليل نوايا النظام الكوري الشمالي من إطلاق صواريخ متتالية منذ مطلع هذا العام، وأعربوا عن الاستياء الشديد لهذا الإطلاق الذي جرى في الوقت الذي يعتبر استقرار الأوضاع فيه مهما للغاية.يشار إلى أن إعراب اللجنة عن "الاستياء الشديد" يمثل مستوى أعلى بالمقارنة مع إعرابها عن القلق من إطلاق النظام الكوري الشمالية صاروخا بالستيا يوم الأربعاء الماضي، حيث يُرجح أن اللجنة قد وضعت في حسبانها تكرار الإطلاق الصاروخي بعد مرور 6 أيام فقط، كما جاء فور اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي.