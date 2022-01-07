بدء عملية الحجز المسبق لتذاكر القطار بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة

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بدأت اليوم عملية الحجز المسبق لتذاكر القطار الخاصة بعيد رأس السنة القمرية الجديدة الذي سيصادف الأول من شهر فبراير القادم، حيث فتحت مؤسسة السكك الحديدية الكورية "كوريل" بيع التذاكر عبر الإنترنت أو الهاتف فقط، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، وعلى مدار 3 أيام.ويتم اليوم بيع التذاكر الخاصة لجميع المسارات لفئة الضعفاء معلوماتيا، والتي تضم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.ويمكن لما يصل إلى ألف شخص حسب الأسبقية حجز التذاكر عبر الهاتف بحيث يتسلمون التذاكر في محطات القطار، بعد حجز 3 تذاكر ذهابا أو 6 تذاكر ذهابا وإيابا.وخلال يومي الأربعاء والخميس القادمين سيتم بيع التذاكر الخاصة لجميع المسارات للمواطنين العاديين في حدود 4 تذاكر ذهابا أو 8 تذاكر لكل فرد.الجدير بالذكر أن كوريل تبيع تذاكر المقاعد المجاورة للنوافذ فقط كما لا تبيع تذاكر بلا مقاعد، من أجل السيطرة على وباء كورونا، وسوف تتخذ قرارا بشأن بيع التذاكر الأخرى للمقاعد الداخلية إذا بناء على قرار الحكومة حول التعامل مع الوباء في أثناء فترة العيد.