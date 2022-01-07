زيادة الإصابات بفيروس كورونا بين الوافدين من الخارج

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انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا ليظل في نطاق 3 آلاف حالة، بينما استمرت الزيادة في عدد الإصابات بين الوافدين من خارج البلاد، حيث بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بين الوافدين من الخارج 284 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.ويعتبر ذلك زيادة لليوم الرابع على التوالي بعد أن تجاوز العدد مستوى مائتين لأول مرة يوم 8 من هذا الشهر.وبلغت نسبة الإصابة بالمتحور "أوميكرون" بين القادمين من الخارج 90%، بينما زادت نسبة الكشف عنه داخل كوريا أيضا. وتتوقع الحكومة الكورية أن يصبح أوميكرون سائدا في البلاد خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتالي تخطط لتعديل نظام الحجر الصحي والرعاية الطبية.وقد بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا 3 آلاف و97 حالة طول يوم أمس، ليظل في نطاق 3 آلاف حالة لليوم الخامس على التوالي، وبلغ عدد المصابين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما 359 مريضا، أي بنسبة 13% من إجمالي عدد المصابين. ويمثل هذا الرقم انخفاضا كبيرا بالمقارنة مع شهر نوفمبر الماضي الذي وصلت فيه نسبة المصابين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما إلى مستوى 30%.أما عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة فقد بلغ 780 مريضا بانخفاض مقداره 6 مقارنة مع أول من أمس، حيث ظل في نطاق 700 ليومين متتاليين.وقالت السلطات الصحية الكورية إن عدد الإصابات الجديدة انخفض بشكل ملحوظ منذ الأسبوع الرابع من ديسمبر، بعدما قامت بتشديد الحجر الصحي.ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة قرار يوم الجمعة بشأن ما إذا كان سيتم تمديد مستوى التباعد الاجتماعي الحالي الذي سيطبق حتى يوم الأحد القادم.