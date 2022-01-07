فوز الممثل اوه يونغ سو بجائزة أفضل ممثل مساعد في حفل توزيع جوائز القفاز الذهبي

Photo : YONHAP News

فاز الممثل الكوري المسن "اوه يونغ سو" بجائزة أفضل ممثل مساعد في مجال المسلسلات التلفزيونية في حفل توزيع جوائز القفاز الذهبي الأمريكية بعد أن قدم أداء بارزا في المسلسل التلفزيوني الكوري "لعبة الحبار".ويشير هذا الفوز إلى الاعتراف بزيادة شعبية المسلسلات الكورية، حيث إن هذه الجوائز كانت تمييزية ضد الأعمال غير الناطقة باللغة الإنجليزية.وقد أظهر الممثل البالغ 78 عاما من العمر مهارات كبيرة في أداء دوره في المسلسل ليفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد ضمن جوائز القفاز الذهبي لهذا العام، وليصبح أول ممثل كوري في هذا المجال.وبهذه المناسبة، قال "اوه" إنه أدرك أنه "شخص لا بأس به" لأول مرة في حياته، بعد أن وصله خبر فوزه بالجائزة.الجدير بالذكر أن جوائز القفاز الذهبي وجوائز الأوسكار تعتبر من أهم الجوائز الأمريكية في مجال السينما، وقد ظلت من قبل تثير الجدل لأنها كانت تُقدم بشكل متحفظ وتمييزي ضد الأعمال غير الناطقة باللغة الإنجليزية.وفي عام 2020 لم يدرج الفيلم الكوري "الطفيلي" حتى في قائمة الأفلام المرشحة لجائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثل، كما لم يدرج الفيلم "ميناري" أيضا في قائمة العام الماضي، إلا أن المسلسل الكوري "لعبة الحبار" نجح في الدخول إلى قائمة الأعمال المرشحة لجوائز أفضل مسلسل وأفضل ممثل وأفضل ممثل مساعد.وقال الناقد السينمائي الكوري "جون تشان إيل" إن حصول "أوه" على الجائزة يدل على حدوث تغيير في جوائز القفاز الذهبي التي كانت تقاوم ذلك التغيير بكل قوة.