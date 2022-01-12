واشنطن تقول إن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي الأخير ليس تهديدا فوريا

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قال الجيش الأمريكي إنه يجري محادثات وثيقة مع حلفائه وشركائه بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في وقت سابق من يوم أمس.وشاركت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان مقتضب صدر أمس الثلاثاء، هذا التقييم بأن عملية الإطلاق الأخيرة لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو لحلفاء الولايات المتحدة. لكن البيان سلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية، وأكد أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان لا يزال صارما.وجاء هذا البيان في الوقت الذي كشفت فيه هيئة الأركان المشتركة في سيول أن أحدث صاروخ كوري شمالي قد سافر بسرعة قصوى بلغت 10 ماخ، وهي سمة من سمات الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت. وأصدرت القيادة الأمريكية بيانا مماثلا عقب إطلاق ما زعمت بيونغ يانغ أنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت يوم الأربعاء الماضي.