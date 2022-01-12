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الدولية

واشنطن تقول إن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي الأخير ليس تهديدا فوريا

Write: 2022-01-12 10:43:37

واشنطن تقول إن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي الأخير ليس تهديدا فوريا

Photo : YONHAP News

قال الجيش الأمريكي إنه يجري محادثات وثيقة مع حلفائه وشركائه بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في وقت سابق من يوم أمس.
وشاركت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان مقتضب صدر أمس الثلاثاء، هذا التقييم بأن عملية الإطلاق الأخيرة لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو لحلفاء الولايات المتحدة. ل
كن البيان سلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية، وأكد أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان لا يزال صارما.
وجاء هذا البيان في الوقت الذي كشفت فيه هيئة الأركان المشتركة في سيول أن أحدث صاروخ كوري شمالي قد سافر بسرعة قصوى بلغت 10 ماخ، وهي سمة من سمات الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت. وأصدرت القيادة الأمريكية بيانا مماثلا عقب إطلاق ما زعمت بيونغ يانغ أنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت يوم الأربعاء الماضي.




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