البرلمان الكوري يصدق على مشروع قانون الحد الأدنى لسن عضوية الأحزاب السياسية

Photo : YONHAP News

سيتمكن طلاب المرحلة الثانوية في كوريا الجنوبية الآن من الانضمام إلى الأحزاب السياسية، بعد أن وافق البرلمان أمس الثلاثاء على مشروع قانون ذي صلة خلال جلسة عامة، وذلك بهدف تخفيض الحد الأدنى لسن الانضمام إلى الأحزاب السياسية من 18 إلى 16 عاما.ويذكر أن هذا التشريع هو متابعة لمراجعة قانون الانتخابات المصمم للسماح لمن تبلغ أعمارهم 18 عاما بانتخابهم في انتخابات البرلمان أو الانتخابات المحلية.وقد تمت الموافقة على التعديل في البرلمان يوم 31 ديسمبر. وفي السابق، كان فقط أولئك الذين تبلغ أعمارهم 25 عاما أو أكثر مؤهلين لخوض السباقات السياسية.ولكن حتى مع تمرير مشروع القانون الأخير، سيظل أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بحاجة إلى تقديم خطاب موافقة من أولياء أمورهم القانونيين عند التقدم بطلب لعضوية أي حزب.