آن تشول سو يرفض تعيين مرشح موحد للمعارضة في انتخابات الرئاسة

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رفض المرشح الرئاسي عن حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو"، فكرة حزب "قوة الشعب" المعارض الكبير بتعيين مرشح موحد للمعارضة.وردا على سؤال حول المبادئ والشروط لتوحيد المرشحين، تم طرحه في منتدى استضافته جمعية الصحفيين الكورية يوم أمس الثلاثاء، قال آن إنه غير مهتم بذلك وبالتالي لم يفكر في أيٍّ من تلك الشروط.وأوضح آن أنه قرر الترشح للانتخابات ليصبح الرئيس القادم، وتحقيق تغيير في السلطة.ووسط تزايد شعبيته، أعرب آن عن ثقته في أنه سيحقق هدفه، وأشار إلى الانتخابات الرئاسية السابقة التي حصل فيها على 21,41% من الأصوات.وأشار في هذا السياق إلى أنه في التاريخ السياسي الحديث لكوريا الجنوبية، كان المرشح الرئاسي الوحيد من حزب ثالث، بخلافه، الذي تمكن من الحصول على أكثر من 20 في المائة من الأصوات، هو الرئيس السابق "كيم ديه جونغ".واتهم آن إدارة مون جيه إين بأنها عاجزة ومنافقة، وزعم مرشح حزب الشعب أن جوهر الانتخابات القادمة هو تغيير السلطة ومحاسبة الحكومة وخلق دولة أفضل.